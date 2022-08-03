Снежная буря отключает электричество в небольшом городке Биверфилд, и его жители вынуждены спрятаться в отеле. Среди укрывшихся оказываются самые разные люди – каждый со своими странностями и твердой позицией насчет газопровода, который планируют провести в город. Обстановка накаляется, когда товарищи по несчастью начинают подозревать, что среди них притаился кровожадный оборотень.

