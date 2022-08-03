Оборотни внутри
Wink
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Оборотни внутри
7.42021, Werewolves Within
Ужасы, Комедия92 мин18+

Оборотни внутри (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Снежная буря отключает электричество в небольшом городке Биверфилд, и его жители вынуждены спрятаться в отеле. Среди укрывшихся оказываются самые разные люди – каждый со своими странностями и твердой позицией насчет газопровода, который планируют провести в город. Обстановка накаляется, когда товарищи по несчастью начинают подозревать, что среди них притаился кровожадный оборотень.

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Ужасы, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотни внутри»