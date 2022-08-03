Оборотни внутри (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Снежная буря отключает электричество в небольшом городке Биверфилд, и его жители вынуждены спрятаться в отеле. Среди укрывшихся оказываются самые разные люди – каждый со своими странностями и твердой позицией насчет газопровода, который планируют провести в город. Обстановка накаляется, когда товарищи по несчастью начинают подозревать, что среди них притаился кровожадный оборотень.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДРРежиссёр
Джош
Рубен
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- МВАктриса
Милана
Вайнтруб
- ДБАктёр
Джордж
Бейзил
- СБАктриса
Сара
Бёрнс
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- ККАктриса
Кэти
Куртин
- УДАктёр
Уэйн
Дювалл
- Актёр
Харви
Гильен
- РХАктриса
Ребекка
Хендерсон
- ШДАктёр
Шайен
Джексон
- МВСценарист
Мишна
Вулфф
- ДОПродюсер
Джейсон
Олтмэн
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Либерман
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МХХудожник
Мэтт
Хайланд
- ДТХудожник
Дэвид
Табберт
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- МУОператор
Мэтт
Уайз
- Композитор
Анна
Друбич