Биография

Сэм Ричардсон — американский актер, писатель, продюсер и комик. Номинант премий Canadian Screen Awards и Гильдии киноактеров. Родился в Детройте 12 января 1984 года. Будущий кинодеятель окончил среднюю школу и академию иезуитов Детройтского университета в 2002 году и изучал театр в Государственном университете Уэйна. В начале своей карьеры Ричардсон выступал в театральной труппе Second City в Детройте, а затем в Чикаго. Актер озвучивал мультфильмы «Сын Зорна», «Ральф против интернета», «Данк или сквозняк?», «Мой питомец — псих» и «МОДОК», участвовал в написании сценария и продюсировал сериал «Детройтцы», работал над фильмом «Оборотни внутри». После переезда в Лос-Анджелес Сэм Ричардсон получил роли на телевидении в шести эпизодах сериала «Офис» и в эпизоде 4 сезона «Задержка в развитии». Артист наиболее известен по таким проектам, как короткометражки «Правило тройки», «Место аварии», комедии «Свадебный угар», «Детройтцы», «Искусственный интеллект», «Прозревший», мультфильм «Открытия человечества», камерный комедийный хоррор «Оборотни внутри», драма «Интрижка» и фантастика «Война будущего».