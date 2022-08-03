Лето 2022 года. В США от пандемии погибло 30 миллионов человек. Группа друзей устраивает онлайн-вечеринку по случаю дня рождения одного из них — Эвана. Его девушка Джен готовится сообщить радостную новость: она беременна. Компания решает разбавить атмосферу нелегальными таблетками, но их эффект не такой, какого они ожидали. Разгорается конфликт, жертвой которого становится Джен. Кажется, она умерла.

