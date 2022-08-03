Убийство онлайн
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Убийство онлайн
6.32021, Safer at Home
Триллер, Криминал81 мин18+

Убийство онлайн (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Лето 2022 года. В США от пандемии погибло 30 миллионов человек. Группа друзей устраивает онлайн-вечеринку по случаю дня рождения одного из них — Эвана. Его девушка Джен готовится сообщить радостную новость: она беременна. Компания решает разбавить атмосферу нелегальными таблетками, но их эффект не такой, какого они ожидали. Разгорается конфликт, жертвой которого становится Джен. Кажется, она умерла.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство онлайн»