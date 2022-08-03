Убийство онлайн (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Лето 2022 года. В США от пандемии погибло 30 миллионов человек. Группа друзей устраивает онлайн-вечеринку по случаю дня рождения одного из них — Эвана. Его девушка Джен готовится сообщить радостную новость: она беременна. Компания решает разбавить атмосферу нелегальными таблетками, но их эффект не такой, какого они ожидали. Разгорается конфликт, жертвой которого становится Джен. Кажется, она умерла.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.8 IMDb
- УВРежиссёр
Уилл
Верник
- ДХАктриса
Джослин
Хадон
- Актриса
Эмма
Лахана
- ЭЭАктриса
Элиса
Эллепач
- ЭБАктёр
Эдвин
Браун
- ДДАктёр
Дэн
Дж. Джонсон
- МКАктёр
Майкл
Куписк
- ДРАктёр
Дэниэл
Робер
- КЛАктриса
Кэти
Л. Холл
- МИАктёр
Марк
Ирвингсен
- БМАктёр
Брэндон
Моралес
- УВСценарист
Уилл
Верник
- ДИСценарист
Джон
Иерарди
- ДИПродюсер
Джон
Иерарди
- УВПродюсер
Уилл
Верник
- БЯПродюсер
Бритни
Янблад
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков