Макс Стил
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Макс Стил

Макс Стил (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.22016, Max Steel
Фантастика, Боевик88 мин18+

О фильме

Когда подросток Макс МакГрат обнаруживает, что его тело может генерировать наиболее мощную энергию во Вселенной, ему приходится встретиться с единственным существом, способным совладать с такой энергией — таинственным техноорганическим инопланетянином по имени Стил.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Макс Стил»