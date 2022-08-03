Макс Стил (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.22016, Max Steel
Фантастика, Боевик88 мин18+
О фильме
Когда подросток Макс МакГрат обнаруживает, что его тело может генерировать наиболее мощную энергию во Вселенной, ему приходится встретиться с единственным существом, способным совладать с такой энергией — таинственным техноорганическим инопланетянином по имени Стил.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СХРежиссёр
Стюарт
Хендлер
- БУАктёр
Бен
Уинчелл
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Энди
Гарсиа
- АВАктриса
Ана
Вийафанья
- МДАктёр
Майк
Дойл
- ФДАктёр
Филлип
ДеВона
- Актёр
Билли
Слотер
- ЭМАктёр
Эл
Митчелл
- ЛКАктёр
Лоуренс
Као
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- РБХудожник
Ричард
Блум
- ЭЛХудожница
Эллисон
Лич
- БПОператор
Бретт
Павлак