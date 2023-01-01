Биография

Билли Слотер – актер кино и телевидения, продюсер, родился 3 июня 1980 года. Фильмография насчитывает более сотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Дело Ричарда Джуэлла», «Трамбо», «Игра на понижение», «Помни воскресенье», «Фокус». Билли Слотер получил образование в Университете Нового Орлеана по специальности драматическое искусство. Он также учился в Британской академии драмы в Лондоне. Свою кинокарьеру начал в 2002 году. Первым фильмом Билли Слотера стала драма «Счастлив здесь и сейчас». В 2006 году он снялся в фильме ужасов «Остаться в живых». В том же году участвовал в комедийном триллере «В последний раз». В 2009 году на экраны вышел сериал «До смерти красива» с участием актера. В 2011 году небольшую роль Билли Слотер исполнил в сериале «Короли побега». В том же году снялся в многосерийном триллере «Американская история ужасов». В 2014 году на экраны вышла криминальная комедия «Фокус» с участием актера. Партнерами по съемочной площадке стали Уилл Смит, Марго Робби, Адриан Мартинес и др. В 2015 году актер был задействован в киноленте «Игра на понижение». В том же году он снялся в биографической драме «Трамбо».