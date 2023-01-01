Биография

Мария Белло — американская актриса, продюсер, сценаристка. Лауреат премии Гильдии киноактеров США и премии «Спутник». Родилась в Норристауне 18 апреля 1967 года. Обучалась в католической средней школе. Хотела стать юристом, однако спустя время отучилась на курсах актерского мастерства и поступила в театральное училище. Играла в офф-бродвейских постановках — «Городская планировка», «Убийца во мне». Участвовала в благотворительных проектах, таких как WE ADVANCE и Darfur Women Action Group. Первые появления Марии Белло на экранах связаны с эпизодическими ролями в таких проектах, как «Блюститель закона», «Строго на юг», «Человек ниоткуда», Misery Loves Company и «Скорая помощь». Актерский прорыв — это съемки в шпионском телесериале «Мистер и Миссис Смит». С 2000 года активно снималась в различных кинолентах, среди которых — «Бар „Гадкий койот“», «Дуэты», «Тормоз», «Серебряный город», «Тайное окно», «Оправданная жестокость», «Сестры», «Башни-близнецы», «Выкуп», «Жизнь по Джейн Остин», «Желтый платочек счастья», «Одноклассники» и «Погоня». С 2010-х годов занималась продюсированием фильмов, а в 2022 году стала продюсером проекта «Королева-воин» с Виолой Дэвис в главной роли.