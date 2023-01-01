Воины волки (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Масштабный фэнтези-сериал о монгольских племенах, которые борются за независимость задолго до времен Чингисхана.



Фантастическое путешествие по монгольским степям 800 года до н.э, в котором исторические факты смешаны с захватывающим вымыслом. До того как Чингисхан создал М�онгольскую империю, 33 степных племени объединились, чтобы восстать против тех, кто без зазрения совести пользовался и осквернял их родные земли. Вместе они добились, чтобы у их потомков было будущее.



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