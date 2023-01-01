Воины волки (сериал, 2022) смотреть онлайн
8.02022, Wolves of War 1 сезон
Военные, Боевики18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Масштабный фэнтези-сериал о монгольских племенах, которые борются за независимость задолго до времен Чингисхана.
Фантастическое путешествие по монгольским степям 800 года до н.э, в котором исторические факты смешаны с захватывающим вымыслом. До того как Чингисхан создал М�онгольскую империю, 33 степных племени объединились, чтобы восстать против тех, кто без зазрения совести пользовался и осквернял их родные земли. Вместе они добились, чтобы у их потомков было будущее.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыВоенные, Боевики, Триллеры
Рейтинг
3.9 IMDb
- ДАРежиссёр
Джиллз
Алдерсон
- Актёр
Эд
Вествик
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- СГАктёр
Сэм
Гиттинс
- ГСАктёр
Гриффин
Стивенс
- МУАктёр
Мэтт
Уиллис
- ДПАктёр
Джек
Парр
- ДБАктёр
Джеми
Бен Чэмберс
- ЭМАктриса
Эва
Мадьяр
- ДМАктриса
Дженнифер
Мартин
- БМСценарист
Бен
Моул
- ДАСценарист
Джиллз
Алдерсон
- ДТПродюсер
Джит
Тхакрар
- ЛРПродюсер
Люсинда
Родс-Флаэрти
- РГПродюсер
Рик
Гордон
- БЖПродюсер
Бен
Жак