WinkСериалыВоины волки1-й сезон2-я серия
Воины волки (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.02022, Wolves of War
Военный, Триллер18+
Серия в подписке «viju+»
Сезоны и серии
- 18+57 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 1
- 18+55 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 2
- 18+52 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 3
- 18+58 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 4
- 18+59 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 5
- 18+60 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 8
- 18+55 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 9
- 18+56 мин
Воины волки
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Масштабный фэнтези-сериал о монгольских племенах, которые борются за независимость задолго до времен Чингисхана. Фантастическое путешествие по монгольским степям 800 года до н.э, в котором исторические факты смешаны с захватывающим вымыслом. До того как Чингисхан создал Монгольскую империю, 33 степных племени объединились, чтобы восстать против тех, кто без зазрения совести пользовался и осквернял их родные земли. Вместе они добились, чтобы у их потомков было будущее. Как им это удалось, расскажут «Воины волки» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
4.1 IMDb
- ДАРежиссёр
Джиллз
Алдерсон
- Актёр
Эд
Вествик
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- СГАктёр
Сэм
Гиттинс
- ГСАктёр
Гриффин
Стивенс
- МУАктёр
Мэтт
Уиллис
- ДПАктёр
Джек
Парр
- ДБАктёр
Джеми
Бен Чэмберс
- ЭМАктриса
Эва
Мадьяр
- ДМАктриса
Дженнифер
Мартин
- БМСценарист
Бен
Моул
- ДАСценарист
Джиллз
Алдерсон
- ДТПродюсер
Джит
Тхакрар
- ЛРПродюсер
Люсинда
Родс-Флаэрти
- РГПродюсер
Рик
Гордон
- БЖПродюсер
Бен
Жак