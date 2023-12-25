Воины волки. Сезон 1. Серия 2
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Воины волки (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.02022, Wolves of War
Военный, Триллер18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Масштабный фэнтези-сериал о монгольских племенах, которые борются за независимость задолго до времен Чингисхана. Фантастическое путешествие по монгольским степям 800 года до н.э, в котором исторические факты смешаны с захватывающим вымыслом. До того как Чингисхан создал Монгольскую империю, 33 степных племени объединились, чтобы восстать против тех, кто без зазрения совести пользовался и осквернял их родные земли. Вместе они добились, чтобы у их потомков было будущее. Как им это удалось, расскажут «Воины волки» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

4.1 IMDb