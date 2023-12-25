Масштабный фэнтези-сериал о монгольских племенах, которые борются за независимость задолго до времен Чингисхана. Фантастическое путешествие по монгольским степям 800 года до н.э, в котором исторические факты смешаны с захватывающим вымыслом. До того как Чингисхан создал Монгольскую империю, 33 степных племени объединились, чтобы восстать против тех, кто без зазрения совести пользовался и осквернял их родные земли. Вместе они добились, чтобы у их потомков было будущее. Как им это удалось, расскажут «Воины волки» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

