Сама любовь
Wink
Фильмы
Сама любовь
6.82022, She Is Love
Комедии, Драмы79 мин18+
Патрисия заселяется в отель, которым управляет ее бывший и его новая возлюбленная. Ромком об оттенках великого чувства
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Сама любовь (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Когда рабочая командировка идет не по плану, девушка заселяется в отель и случайно встречает там бывшего мужа с новой пассией. Импровизационная романтическая комедия с Хейли Беннетт и Сэмом Райли.

Американка Патрисия работает литературным агентом и отправляется в Англию на важную встречу. Клиент не приходит, но в качестве компенсации снимает ей номер в шикарном отеле на территории бывшего пригородного поместья. Патрисия не в восторге от обстоятельств в целом и от своей комнаты в частности, однако главный сюрприз еще впереди. Оказывается, что отелем управляет ее бывший муж Идрис со своей новой девушкой, начинающей актрисой Луизой. В прошлом известный музыкант, Идрис справился с наркозависимостью и свободное время проводит за диджейским пультом. С Патрисией они не виделись 10 лет, но эта встреча позволяет им снова погрузиться в прошлое, обсудить прежние ошибки и понять, что же на самом деле привело к их болезненному разрыву.

Чем закончится их неожиданное воссоединение и разбудит ли оно старые чувства, расскажет легкий комедийный фильм «Сама любовь» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

4.7 IMDb