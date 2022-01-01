Сама любовь (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Когда рабочая командировка идет не по плану, девушка заселяется в отель и случайно встречает там бывшего мужа с новой пассией. Импровизационная романтическая комедия с Хейли Беннетт и Сэмом Райли.



Американка Патрисия работает литературным агентом и отправляется в Англию на важную встречу. Клиент не приходит, но в качестве компенсации снимает ей номер в шикарном отеле на территории бывшего пригородного поместья. Патрисия не в восторге от обстоятельств в целом и от своей комнаты в частности, однако главный сюрприз еще впереди. Оказывается, что отелем управляет ее бывший муж Идрис со своей новой девушкой, начинающей актрисой Луизой. В прошлом известный музыкант, Идрис справился с наркозависимостью и свободное время проводит за диджейским пультом. С Патрисией они не виделись 10 лет, но эта встреча позволяет им снова погрузиться в прошлое, обсудить прежние ошибки и понять, что же на самом деле привело к их болезненному разрыву.



Чем закончится их неожиданное воссоединение и разбудит ли оно старые чувства, расскажет легкий комедийный фильм «Сама любовь» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Сама любовь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.