Луна (фильм, 2023) смотреть онлайн

Луна
7.92023, Deo mun
Фантастика, Драма124 мин12+
Космонавт пытается выжить на обратной стороне Луны. Зрелищная фантастика с вокалистом легендарной группы EXO

О фильме

Научно-фантастическая драма о неопытном космонавте, который оказывается в смертельной опасности после высадки на Луну. Южная Корея рассчитывает стать второй после США страной, совершившей успешную лунную миссию. Первая попытка в 2024 году привела к катастрофе, и в 2029-м экипаж космического корабля «Ури Хо» надеется не повторить печальную участь коллег. К несчастью, из-за внезапной вспышки на Солнце на борту происходит технический сбой, и двое профессиональных астронавтов погибают, устраняя его последствия. В живых на «Ури Хо» остается самый неопытный член экипажа — бывший спецназовец Хван Сен-ву. Сумеет ли он выжить на неисправном корабле и как в этом поможет коллега его отца, погибшего 5 лет назад?

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

