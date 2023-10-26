Луна (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Научно-фантастическая драма о неопытном космонавте, который оказывается в смертельной опасности после высадки на Луну. Южная Корея рассчитывает стать второй после США страной, совершившей успешную лунную миссию. Первая попытка в 2024 году привела к катастрофе, и в 2029-м экипаж космического корабля «Ури Хо» надеется не повторить печальную участь коллег. К несчастью, из-за внезапной вспышки на Солнце на борту происходит технический сбой, и двое профессиональных астронавтов погибают, устраняя его последствия. В живых на «Ури Хо» остается самый неопытный член экипажа — бывший спецназовец Хван Сен-ву. Сумеет ли он выжить на неисправном корабле и как в этом поможет коллега его отца, погибшего 5 лет назад? Ответы подскажет «Луна» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время124 мин / 02:04
