Хинтерленд: город грехов (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Вена, 1920 год. Солдаты армии Габсбургов возвращаются в полуразрушенный город после Первой Мировой. Среди них Петер Перг, до войны слывший лучшим криминалистом Вены. Герою предстоит сразу два неприятных о�ткрытия – пустая квартира, из которой куда-то делась любимая семья, и появление в городе загадочного маньяка, убивающего его бывших сослуживцев. Чувствуя, что может стать следующей жертвой, Перг начинает помогать полиции в раскрытии серии преступлений.



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