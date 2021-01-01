Хинтерленд: город грехов
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Хинтерленд: город грехов
7.52021, Hinterland
Детективы, Триллеры94 мин18+
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Хинтерленд: город грехов (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Вена, 1920 год. Солдаты армии Габсбургов возвращаются в полуразрушенный город после Первой Мировой. Среди них Петер Перг, до войны слывший лучшим криминалистом Вены. Герою предстоит сразу два неприятных открытия – пустая квартира, из которой куда-то делась любимая семья, и появление в городе загадочного маньяка, убивающего его бывших сослуживцев. Чувствуя, что может стать следующей жертвой, Перг начинает помогать полиции в раскрытии серии преступлений.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хинтерленд: город грехов»

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