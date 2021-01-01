7.52021, Hinterland
Детективы, Триллеры94 мин18+
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Хинтерленд: город грехов (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Вена, 1920 год. Солдаты армии Габсбургов возвращаются в полуразрушенный город после Первой Мировой. Среди них Петер Перг, до войны слывший лучшим криминалистом Вены. Герою предстоит сразу два неприятных о�ткрытия – пустая квартира, из которой куда-то делась любимая семья, и появление в городе загадочного маньяка, убивающего его бывших сослуживцев. Чувствуя, что может стать следующей жертвой, Перг начинает помогать полиции в раскрытии серии преступлений.
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Информация
СтранаЛюксембург, Австрия
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ШРРежиссёр
Штефан
Рузовицки
- ММАктёр
Муратан
Муслу
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- МфАктёр
Макс
фон дер Грёбен
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- МЛАктёр
Марк
Лимпах
- МТАктриса
Маргарете
Тизель
- АФАктёр
Аарон
Фриш
- СЭАктёр
Стипе
Эрцег
- МДАктёр
Максимильен
Джадин
- ТВАктёр
Тимо
Вагнер
- РБСценарист
Роберт
Бухшвентер
- ШРСценарист
Штефан
Рузовицки
- АДПродюсер
Александр
Думрайхер-Ивансеану
- БМПродюсер
Бади
Минк
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- УСХудожница
Ули
Симон
- БНОператор
Бенедикт
Нойенфельс