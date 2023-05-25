Операция «Фортуна»: Искусство побеждать (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Криминальная комедия от Гая Ричи со звездным актерским составом — о команде шпионов, которые охотятся за украденным оружием, попавшим на черный рынок. Орсон Форчун — высокооплачиваемый оперативник, которого нанимает МИ-6. Агентство поручает Орсону узнать, кто заинтересован в покупке оружия, недавно украденного из секретной лаборатории. По имеющимся данным, его стоимость составляет около $10 миллиардов, а в качестве посредника выступает эксцентричный богач Грег Симмондс, известный своим интересом к кинозвездам. Форчун собирает команду, куда, помимо специалистки по защитным системам и снайпера, входит Дэнни Франческо, любимый актер Симмондса.

