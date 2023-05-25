Операция «Фортуна»: Искусство побеждать (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
8.92022, Operation Fortune: Ruse de Guerre
Боевик, Комедия109 мин18+

О фильме

Криминальная комедия от Гая Ричи со звездным актерским составом — о команде шпионов, которые охотятся за украденным оружием, попавшим на черный рынок. Орсон Форчун — высокооплачиваемый оперативник, которого нанимает МИ-6. Агентство поручает Орсону узнать, кто заинтересован в покупке оружия, недавно украденного из секретной лаборатории. По имеющимся данным, его стоимость составляет около $10 миллиардов, а в качестве посредника выступает эксцентричный богач Грег Симмондс, известный своим интересом к кинозвездам. Форчун собирает команду, куда, помимо специалистки по защитным системам и снайпера, входит Дэнни Франческо, любимый актер Симмондса.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»