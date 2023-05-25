8.92022, Operation Fortune: Ruse de Guerre
Боевик, Комедия109 мин18+
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Криминальная комедия от Гая Ричи со звездным актерским составом — о команде шпионов, которые охотятся за украденным оружием, попавшим на черный рынок. Орсон Форчун — высокооплачиваемый оперативник, которого нанимает МИ-6. Агентство поручает Орсону узнать, кто заинтересован в покупке оружия, недавно украденного из секретной лаборатории. По имеющимся данным, его стоимость составляет около $10 миллиардов, а в качестве посредника выступает эксцентричный богач Грег Симмондс, известный своим интересом к кинозвездам. Форчун собирает команду, куда, помимо специалистки по защитным системам и снайпера, входит Дэнни Франческо, любимый актер Симмондса.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Боевик
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актёр
Кэри
Элвес
- БМАктёр
Багзи
Мэлоун
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Эдди
Марсан
- ПФАктёр
Питер
Фердинандо
- НФАктёр
Николас
Фэйси
- ЛФАктриса
Лурдес
Фаберес
- Сценарист
Гай
Ричи
- АЭСценарист
Айван
Эткинсон
- МДСценарист
Марн
Дэвис
- Продюсер
Гай
Ричи
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- Продюсер
Билл
Блок
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед