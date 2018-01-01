Wink
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Режиссёры

Гай Ричи

Guy Ritchie
Режиссёр

Актёры

Джейсон Стэйтем

Jason Statham
АктёрOrson
Обри Плаза

Aubrey Plaza
АктрисаSarah
Джош Хартнетт

Josh Hartnett
АктёрDanny
Кэри Элвес

Cary Elwes
АктёрNathan
Багзи Мэлоун

Bugzy Malone
АктёрJJ
Хью Грант

Hugh Grant
АктёрGreg
Эдди Марсан

Eddie Marsan
АктёрKnighton
Питер Фердинандо

Peter Ferdinando
АктёрMike
Николас Фэйси

Nicholas Facey
АктёрJohn
Лурдес Фаберес

Lourdes Faberes
АктрисаEmilia

Сценаристы

Гай Ричи

Guy Ritchie
Сценарист
Айван Эткинсон

Ivan Atkinson
Сценарист
Марн Дэвис

Marn Davies
Сценарист

Продюсеры

Гай Ричи

Guy Ritchie
Продюсер
Айван Эткинсон

Ivan Atkinson
Продюсер
Билл Блок

Bill Block
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джеймс Херберт

James Herbert
Монтажёр

Композиторы

Кристофер Бенстед

Christopher Benstead
Композитор