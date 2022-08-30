Шпион, которого не было (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Джеймс Нортон и Джемма Артертон в триллере об аферисте-соблазнителе, притворяющемся агентом британской контрразведки МИ-5. В основу истории легли реальные события.
Роберт Фригард, продавец автомобилей класса люкс, встречает успешную юристку Элис Арчер. Та поддается его чарам и вступает в отношения. Роберт рассказывает, что он – агент под прикрытием и мечтает закончить опасную карьеру. Вскоре Элис начинает замечать несоответствия его историй фактам и раскапывает богатую историю афер Роберта. Теперь ей нужно вывести преступника на чистую воду, пока не пострадал кто-то еще.
Смотрите захватывающий криминальный триллер «Шпион, которого не было», в основу которого легла статья сценариста Майкла Броннера, также работавшего над фильмом «Мавританец». его можно найти онлайн и в хорошем качестве
Рейтинг
- АПРежиссёр
Адам
Паттерсон
- ДНАктёр
Джеймс
Нортон
- Актриса
Джемма
Артертон
- МААктриса
Мариса
Абела
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ШЛАктёр
Шазад
Латиф
- ДЭАктёр
Джимми
Экинбола
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- ДБАктёр
Джулиан
Бэррэтт
- МДАктёр
Мэттью
Дуглас
- МБСценарист
Майкл
Броннер
- МБПродюсер
Майкл
Броннер
- ДНПродюсер
Джеймс
Нортон
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЭЯХудожница
Эмили-Роуз
Яксис
- ЛСОператор
Ларри
Смит
- ХПКомпозитор
Ханнал
Пил