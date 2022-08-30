Шпион, которого не было
Wink
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Шпион, которого не было
8.32021, Rogue Agent
Триллер, Детектив111 мин18+

Шпион, которого не было (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Джеймс Нортон и Джемма Артертон в триллере об аферисте-соблазнителе, притворяющемся агентом британской контрразведки МИ-5. В основу истории легли реальные события.

Роберт Фригард, продавец автомобилей класса люкс, встречает успешную юристку Элис Арчер. Та поддается его чарам и вступает в отношения. Роберт рассказывает, что он – агент под прикрытием и мечтает закончить опасную карьеру. Вскоре Элис начинает замечать несоответствия его историй фактам и раскапывает богатую историю афер Роберта. Теперь ей нужно вывести преступника на чистую воду, пока не пострадал кто-то еще.

Смотрите захватывающий криминальный триллер «Шпион, которого не было», в основу которого легла статья сценариста Майкла Броннера, также работавшего над фильмом «Мавританец». его можно найти онлайн и в хорошем качестве

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион, которого не было»