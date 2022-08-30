Джеймс Нортон и Джемма Артертон в триллере об аферисте-соблазнителе, притворяющемся агентом британской контрразведки МИ-5. В основу истории легли реальные события.



Роберт Фригард, продавец автомобилей класса люкс, встречает успешную юристку Элис Арчер. Та поддается его чарам и вступает в отношения. Роберт рассказывает, что он – агент под прикрытием и мечтает закончить опасную карьеру. Вскоре Элис начинает замечать несоответствия его историй фактам и раскапывает богатую историю афер Роберта. Теперь ей нужно вывести преступника на чистую воду, пока не пострадал кто-то еще.



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