Идеальная ложь (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Триллер о девушке, чья карьера в политике оказывается под угрозой из-за ее темного прошлого. Мадлен и ее жених Антуан мечтают стать политиками и изменить жизнь во Франции к лучшему. У них большие планы: поступить в престижную Национальную академию, получить образование и нести свои идеи в массы. На званом ужине у родителей Антуана они знакомятся с Габриэль, которая работает в парламенте. Мадлен удается впечатлить ее вдумчивой критикой принятых законов, так что в будущее девушка смотрит с надеждой. Но на следующий день по дороге домой Антуан вступает в конфликт с автомобилистом на дороге, и Мадлен в попытке защитить себя и возлюбленного стреляет в незнакомца из ружья. Пара договаривается никому не рассказывать о произошедшем, но их отношения безнадежно портятся. Позже, когда Антуан и Мадлен становятся конкурентами на политической арене, давняя трагедия превращается в инструмент шантажа. Сможет ли Мадлен выбраться из тупика, расскажет «Идеальная ложь» — фильм 2022 года онлайн в хорошем качестве можно смотреть на Wink!



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