Идеальная ложь (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Триллер о девушке, чья карьера в политике оказывается под угрозой из-за ее темного прошлого. Мадлен и ее жених Антуан мечтают стать политиками и изменить жизнь во Франции к лучшему. У них большие планы: поступить в престижную Национальную академию, получить образование и нести свои идеи в массы. На званом ужине у родителей Антуана они знакомятся с Габриэль, которая работает в парламенте. Мадлен удается впечатлить ее вдумчивой критикой принятых законов, так что в будущее девушка смотрит с надеждой. Но на следующий день по дороге домой Антуан вступает в конфликт с автомобилистом на дороге, и Мадлен в попытке защитить себя и возлюбленного стреляет в незнакомца из ружья. Пара договаривается никому не рассказывать о произошедшем, но их отношения безнадежно портятся. Позже, когда Антуан и Мадлен становятся конкурентами на политической арене, давняя трагедия превращается в инструмент шантажа. Сможет ли Мадлен выбраться из тупика, расскажет «Идеальная ложь» — фильм 2022 года онлайн в хорошем качестве можно смотреть на Wink!
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Информация
Рейтинг
- СДРежиссёр
Сильвен
Деклу
- РМАктриса
Ребекка
Мардер
- Актёр
Бенжамен
Лаверн
- ЭБАктриса
Эмманюэль
Берко
- МБАктёр
Марк
Барбе
- ПЭАктёр
Паскаль
Элсо
- ТТАктёр
Тома
Тевенуд
- Актёр
Седрик
Аппиетто
- ЖПАктёр
Жан-Эмманюэль
Паньи
- ПРАктёр
Паскаль
Ренерик
- СДСценарист
Сильвен
Деклу
- ПГСценарист
Пьер-Эрван
Гийом
- ФБПродюсер
Флоренс
Борелли
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ЭИХудожница
Элиза
Инграссия
- ЖХОператор
Жюльен
Хирш