Самозванка
Wink
Фильмы
Самозванка
5.72023, Some Other Woman
Триллер82 мин18+
В жизни Евы появляется странная незнакомка, которая, кажется, готова во всем ее заменить. Психологический триллер со звездой «Гарри Поттера» Томом Фелтоном
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Самозванка (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Том Фелтон и Эшли Грин в психологическом триллере «Самозванка» о девушке, которая чувствует, что ее подменяет странная незнакомка.

Ева с мужем Питером приехали на Каймановы острова, где у него готовится несколько выгодных сделок с недвижимостью. Ева же с трудом привыкает к новой обстановке и ужасно боится, что Питер после нескольких неудачных попыток больше не хочет детей. Однажды она замечает, как по близости то и дело появляется одна и та же незнакомая ей женщина. Тем временем из дома пропадает ее любимая кружка, а Питер утверждает, что их помолвка случилась вовсе не в Амстердаме, хотя Ева четко это помнит. В один прекрасный день она понимает, что ее работу на ресепшене передали той самой незнакомке. Однако Питер не придает этому значения и говорит, что это их давняя знакомая Рената.

Сходит ли Ева с ума или это хитрый заговор, расскажет «Самозванка» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Самозванка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самозванка»