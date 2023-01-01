Самозванка (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Том Фелтон и Эшли Грин в психологическом триллере «Самозванка» о девушке, которая чувствует, что ее подменяет странная незнакомка.
Ева с мужем Питером приехали на Каймановы острова, где у него готовится несколько выгодных сделок с недвижимостью. Ева же с трудом привыкает к новой обстановке и ужасно боится, что Питер после нескольких неудачных попыток больше не хочет детей. Однажды она замечает, как по близости то и дело появляется одна и та же незнакомая ей женщина. Тем временем из дома пропадает ее любимая кружка, а Питер утверждает, что их помолвка случилась вовсе не в Амстердаме, хотя Ева четко это помнит. В один прекрасный день она понимает, что ее работу на ресепшене передали той самой незнакомке. Однако Питер не придает этому значения и говорит, что это их давняя знакомая Рената.
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джоэль
Мур
- Актёр
Том
Фелтон
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актриса
Аманда
Крю
- БЛАктриса
Брук
Лайонс
- РФАктёр
Рик
Фокс
- СБАктриса
Саманта
Бэнтон
- ЭЭАктриса
Эмбер
Эшли Смит
- КРАктриса
Каролина
Рейно
- ЙБАктёр
Йетон
Беннетт
- МФАктёр
Мэтт
Фокс Силс
- ЮБСценарист
Юрий
Барановский
- ЭГСценарист
Энджела
Галнер
- ДЛСценарист
Джош
Лонг
- ДМПродюсер
Джоэль
Мур
- ДМПродюсер
Даг
Мюррэй
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ЧМХудожница
Чариз
МакЛафлин
- ЖБОператор
Жан-Филипп
Бернье