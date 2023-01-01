Самозванка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Том Фелтон и Эшли Грин в психологическом триллере «Самозванка» о девушке, которая чувствует, что ее подменяет странная незнакомка.



Ева с мужем Питером приехали на Каймановы острова, где у него готовится несколько выгодных сделок с недвижимостью. Ева же с трудом привыкает к новой обстановке и ужасно боится, что Питер после нескольких неудачных попыток больше не хочет детей. Однажды она замечает, как по близости то и дело появляется одна и та же незнакомая ей женщина. Тем временем из дома пропадает ее любимая кружка, а Питер утверждает, что их помолвка случилась вовсе не в Амстердаме, хотя Ева четко это помнит. В один прекрасный день она понимает, что ее работу на ресепшене передали той самой незнакомке. Однако Питер не придает этому значения и говорит, что это их давняя знакомая Рената.



Сходит ли Ева с ума или это хитрый заговор, расскажет «Самозванка» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



Самозванка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.