Wink
Фильмы
Самозванка
Актёры и съёмочная группа фильма «Самозванка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Самозванка»

Режиссёры

Джоэль Мур

Джоэль Мур

Joel Moore
Режиссёр

Актёры

Том Фелтон

Том Фелтон

Tom Felton
Актёр
Эшли Грин

Эшли Грин

Ashley Greene
АктрисаRenata
Аманда Крю

Аманда Крю

Amanda Crew
АктрисаEve Carver
Брук Лайонс

Брук Лайонс

Brooke Lyons
АктрисаChelsea Ranza
Рик Фокс

Рик Фокс

Rick Fox
АктёрSalvador Ranza
Саманта Бэнтон

Саманта Бэнтон

Samantha Kaine
АктрисаPsychologist
Эмбер Эшли Смит

Эмбер Эшли Смит

Amber Ashley Smith
АктрисаTrish
Каролина Рейно

Каролина Рейно

Caroline Raynaud
АктрисаCaro
Йетон Беннетт

Йетон Беннетт

Jeton Bennett
АктёрTeenager
Мэтт Фокс Силс

Мэтт Фокс Силс

Matt Fox Seales
АктёрMendo

Сценаристы

Юрий Барановский

Юрий Барановский

Yuri Baranovsky
Сценарист
Энджела Галнер

Энджела Галнер

Angela Gulner
Сценарист
Джош Лонг

Джош Лонг

Josh Long
Сценарист

Продюсеры

Джоэль Мур

Джоэль Мур

Joel Moore
Продюсер
Даг Мюррэй

Даг Мюррэй

Doug Murray
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Ева Финкельштейн

Ева Финкельштейн

Актриса дубляжа

Художники

Чариз МакЛафлин

Чариз МакЛафлин

Chareese McLaughlin
Художница

Операторы

Жан-Филипп Бернье

Жан-Филипп Бернье

Jean-Philippe Bernier
Оператор