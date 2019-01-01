Моя собака - герой
Wink
Фильмы
Моя собака - герой
9.02019, SHEPHERD: The Story of a Jewish Dog
Боевики, Драмы89 мин12+

Моя собака - герой (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация бестселлера Эшера Кравитца «Еврейский пeс». Берлин времен Второй Мировой. Немецкую овчарку по кличке Калеб разлучают с любимыми хозяевами и отправляют в концлагерь на службу к офицеру СС, который пытается натравливать собаку на евреев. В этому аду пeс встречает своего старого друга — мальчика Джошуа из хозяйской семьи, который находится в смертельной опасности.

Моя собака - герой смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Венгрия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Семейные, Боевики, Драмы

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя собака - герой»

Всё