Моя собака - герой (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация бестселлера Эшера Кравитца «Еврейский пeс». Берлин времен Второй Мировой. Немецкую овчарку по кличке Калеб разлучают с любимыми хозяевами и отправляют в концлагерь на службу к офицеру СС, который пытается натравливать собаку на евреев. В этому аду пeс встречает своего старого друга — мальчика Джошуа из хозяйской семьи, который находится в смертельной опасности.



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