Моя собака - герой (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экранизация бестселлера Эшера Кравитца «Еврейский пeс». Берлин времен Второй Мировой. Немецкую овчарку по кличке Калеб разлучают с любимыми хозяевами и отправляют в концлагерь на службу к офицеру СС, который пытается натравливать собаку на евреев. В этому аду пeс встречает своего старого друга — мальчика Джошуа из хозяйской семьи, который находится в смертельной опасности.
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Информация
Рейтинг
5.3 IMDb
- ЛРРежиссёр
Линн
Рот
- АМАктёр
Аугуст
Матуро
- Актёр
Кен
Дукен
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- АПАктёр
Адам
Пороги
- ВСАктриса
Виктория
Стефановски
- ЛРАктриса
Луис
Роббинс
- МКАктёр
Миклош
Капачи
- КВАктёр
Криштоф
Виддер
- МБАктёр
Миклош
Береш
- ГНАктёр
Габор
Надьпаль
- ЛРСценарист
Линн
Рот
- КБПродюсер
Крэйг
Беренсон
- ССАктёр дубляжа
Степан
Середа
- КДАктёр дубляжа
Кирилл
Дмитриев
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ВДАктёр дубляжа
Вячеслав
Даньков
- АЛАктриса дубляжа
Алена
Леонтьева
- ГСОператор
Габор
Сабо