Легенда синего моря
Wink
Сериалы
Легенда синего моря
9.42016, Pureun badaui jeonseol 1 сезон
Мелодрамы, Фэнтези16+

Легенда синего моря (Сериал 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сим Чон ― единственная русалка во всем океане. Страдая от одиночества, она решает выйти на сушу. Знакомство с красавчиком Хо Чжун Чжэ заставляет Сим Чон впервые почувствовать влюбленность, но вскоре она понимает, что ее принц ― на самом деле аферист и пройдоха. Бандит и русалка ― не пара?

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb