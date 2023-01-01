Биография

Ли Мин-хо — южнокорейский актер, певец и модель. Родился в Сеуле 22 июня 1987 года. С детства Ли Мин-хо мечтал стать профессиональным футболистом, но из-за травмы колена планы пришлось изменить. Он поступил в университет Konkuk, где изучал кино и искусство. Во время учебы он начал работать моделью, что открыло ему двери в мир шоу-бизнеса. Помимо актерской карьеры, Ли Мин-хо также занимается музыкой: он выпустил несколько альбомов и синглов, которые получили признание как в Корее, так и за рубежом. Дебютом Ли Мин-хо стало участие в сериале «Роман», а известность он получил благодаря своей роли в дораме «Мальчики краше цветов», где он сыграл Ку Джун Пхе, лидера группы хулиганов из элитной школы. Среди других работ актера стоит выделить молодежный корейский сериал «Наследники», фэнтези «Вера», «Легенда синего моря» и «Король: Вечный монарх». Благодаря своему таланту и харизме Ли Мин-хо стал одной из самых узнаваемых и любимых звезд азиатского кинематографа.