Наследники (2013) (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Беспечный сын миллионера решает помочь девушке, у которой нет ни гроша. Корейская дорама о притяжении противоположностей.



Юная Чха Ын Сан живет в Корее вместе с матерью, о которой ей приходится заботиться. Ее старшая сестра давно уехала в Америку в поисках лучшей жизни и постоянно пишет, как хорошо ей там живется. Мать Ын Сан отправляет последние деньги на свадьбу старшей дочери, и тут у младшей заканчивается терпение. Девушка сама отправляется в Штаты, чтобы встретиться с сестрой. Там она узнает, что все это время они с матерью верили в обман: ее сестра живет в нищете, а получив деньги, сбегает. Ын Сан в отчаянии, ведь она не говорит по-английски и совсем одинока в чужой стране. Внезапно ее замечает парень по имени Ким Тан, сын корейских богачей, который придумывает способ помочь новой знакомой.



Как сложится судьба Чха Ын Сан на новом месте и кто сможет ей помочь? Смотреть дораму «Наследники» 2013 года можно на видеосервисе Wink.



Все сезоны сериала Наследники (2013) смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.