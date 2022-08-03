Вера (Сериал 2012) смотреть онлайн

«Вера» — дорама, в которой сильный и смелый воин Чхве Ен отправляется в будущее, чтобы привести в свой мир врача, способного спасти умирающую королеву.



На королеву Коре совершено покушение, и она тяжело ранена. Спасти ее сможет только врач, пришедший из Небесных Врат. Смелый воин Чхве Ен отправляется в Небесные Врата за лекарем, но вместо Неба попадает в Корею будущего. Там он находит девушку — пластического хирурга Ю Ын Су и забирает ее с собой в прошлое, поклявшись, что сможет потом вернуть ее обратно. Но это оказывается вовсе не так просто…



Получится ли у пластического хирурга спасти королеву из прошлого и вернуться домой? Романтическая дорама «Вера» — смотреть онлайн приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

