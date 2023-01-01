Биография

Сон Хун — южнокорейский актер. Обладатель премии Asia Artist Awards. Родился в Тэгу 14 февраля 1983 года. В юности профессионально занимался спортом и был чемпионом по плаванию в своем университете. В 2009 году прошел кастинг на роль в клипе группы White Brown, с тех пор стал получать другие приглашения. Сегодня фильмография Сона Хуна насчитывает 20 ролей. Артист сыграл в таких дорамах, как «Вера», «Мой тайный роман», «Так я женился на антифанатке», «О, моя Венера», «Стук сердца», «Моя благородная любовь».