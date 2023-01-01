Фокусники (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

«Фокусники» — дорама с легким и романтичным настроением! Классическая история отношений нежной секретарши и холодного босса, полная сюрпризов и забавных моментов.



Когда-то Нам Чи Вон хотел сделать карьеру в спорте, но, к сожалению, не вышло — теперь бывший боксер не расстраивается и использует свои сильные стороны, работая директором в крупной компании. У него есть помощница — милая и безропотная секретарша, которая готова на все, чтобы угодить боссу и исполнить любой его каприз. Несмотря на его скверный характер, она видит в нем только лучшее. Кажется, они идеальная пара?



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