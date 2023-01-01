Фокусники (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Фокусники» (2017) — романтичная мелодрама об отношениях строгого начальника и его милой секретарши. Она — профессионал своего дела и настоящая фокусница, которая воплотит любой каприз босса в жизнь!



Чван Юн И — усердная и старательная девушка, которая угодила в центр скандала на прошлой работе. Она надеется, что теперь все будет в порядке, хотя ей достался и не лучший босс — суровый бывший боксер Нам Чи Вон, который теперь пытается реализовать себя в б�изнесе. А, может быть, ему просто нужно найти свою вторую половинку, чтобы он стал помягче?



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