Личные предпочтения
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Личные предпочтения
9.32010, Personal Taste (Gaeinui chwihyang) 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+

Личные предпочтения (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пак Кэ-ин — дизайнер мебели, дочь знаменитого профессора архитектуры. В свои 20 с небольшим лет она уже успела запустить собственную марку мебели, но еe предприимчивости мешает одно — наивность. Кэ-ин чересчур доверчива, старается верить людям, чем некоторые из них и пользуются. Однако она все равно не теряет оптимизма и меняться не собирается. Однажды девушка становится соседкой парня Чин-хо, которого она считает геем.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb