9.32010, Personal Taste (Gaeinui chwihyang)
Мелодрама, Комедия18+
Личные предпочтения (сериал, 2010) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+61 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+67 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+65 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+69 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+64 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+65 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+66 мин
Личные предпочтения
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Пак Кэ-ин — дизайнер мебели, дочь знаменитого профессора архитектуры. В свои 20 с небольшим лет она уже успела запустить собственную марку мебели, но еe предприимчивости мешает одно — наивность. Кэ-ин чересчур доверчива, старается верить людям, чем некоторые из них и пользуются. Однако она все равно не теряет оптимизма и меняться не собирается. Однажды девушка становится соседкой парня Чин-хо, которого она считает геем.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb