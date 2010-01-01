WinkСериалыЛичные предпочтения1-й сезон14-я серия
9.32010, Personal Taste (Gaeinui chwihyang)
Мелодрама, Комедия18+
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Личные предпочтения (сериал, 2010) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Пак Кэ-ин — дизайнер мебели, дочь знаменитого профессора архитектуры. В свои 20 с небольшим лет она уже успела запустить собственную марку мебели, но еe предприимчивости мешает одно — наивность. Кэ-ин чересчур доверчива, старается верить людям, чем некоторые из них и пользуются. Однако она все равно не теряет оптимизма и меняться не собирается. Однажды девушка становится соседкой парня Чин-хо, которого она считает геем.
Сериал Личные предпочтения 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb