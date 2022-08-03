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Личные предпочтения
1-й сезон

Личные предпочтения (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

9.32010, Personal Taste (Gaeinui chwihyang) 16 серий
Мелодрама, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пак Кэ-ин — дизайнер мебели, дочь знаменитого профессора архитектуры. В свои 20 с небольшим лет она уже успела запустить собственную марку мебели, но еe предприимчивости мешает одно — наивность. Кэ-ин чересчур доверчива, старается верить людям, чем некоторые из них и пользуются. Однако она все равно не теряет оптимизма и меняться не собирается. Однажды девушка становится соседкой парня Чин-хо, которого она считает геем.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb