Пак Кэ-ин — дизайнер мебели, дочь знаменитого профессора архитектуры. В свои 20 с небольшим лет она уже успела запустить собственную марку мебели, но еe предприимчивости мешает одно — наивность. Кэ-ин чересчур доверчива, старается верить людям, чем некоторые из них и пользуются. Однако она все равно не теряет оптимизма и меняться не собирается. Однажды девушка становится соседкой парня Чин-хо, которого она считает геем.

