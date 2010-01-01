Личные предпочтения. Сезон 1. Серия 9
Wink
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Личные предпочтения
1-й сезон
9-я серия
9.32010, Personal Taste (Gaeinui chwihyang)
Мелодрама, Комедия18+

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Личные предпочтения (сериал, 2010) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Пак Кэ-ин — дизайнер мебели, дочь знаменитого профессора архитектуры. В свои 20 с небольшим лет она уже успела запустить собственную марку мебели, но еe предприимчивости мешает одно — наивность. Кэ-ин чересчур доверчива, старается верить людям, чем некоторые из них и пользуются. Однако она все равно не теряет оптимизма и меняться не собирается. Однажды девушка становится соседкой парня Чин-хо, которого она считает геем.

Сериал Личные предпочтения 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb