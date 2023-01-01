Мальчики краше цветов (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+70 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+70 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+67 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
Сюжет
Девушка из рабочего класса противостоит богатым хулиганам из элитной школы. Любовь, дружба и буллинг в дораме «Мальчики краше цветов».
Джан Ди — девушка из скромной семьи, которая по счастливой случайности получает приглашение от элитной школы «Шинхва�». Здесь она сталкивается с F4, группой из четырех избалованных парней, наследников крупнейших корпораций. Среди них — Ку Джун Пхе, лидер группы, противоречивый и обаятельный, который регулярно высмеивает девушку, но вскоре влюбляется в нее. Социальные различия и враждебность окружающих не позволяют ему признаться в своих чувствах. Любовный треугольник, дружба и предательство — все это переплетается в истории, где каждый персонаж ищет свое место под солнцем и истинную любовь.
Откройте для себя мир, где истинная красота и богатство измеряются не деньгами, а силой духа. Начинайте смотреть дораму «Мальчики краше цветов» — сериал 2009 года доступен на русском языке на нашем видеосервисе Wink!
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