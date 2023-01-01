Мальчики краше цветов (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Девушка из рабочего класса противостоит богатым хулиганам из элитной школы. Любовь, дружба и буллинг в дораме «Мальчики краше цветов».



Джан Ди — девушка из скромной семьи, которая по счастливой случайности получает приглашение от элитной школы «Шинхва�». Здесь она сталкивается с F4, группой из четырех избалованных парней, наследников крупнейших корпораций. Среди них — Ку Джун Пхе, лидер группы, противоречивый и обаятельный, который регулярно высмеивает девушку, но вскоре влюбляется в нее. Социальные различия и враждебность окружающих не позволяют ему признаться в своих чувствах. Любовный треугольник, дружба и предательство — все это переплетается в истории, где каждый персонаж ищет свое место под солнцем и истинную любовь.



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