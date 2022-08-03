Мальчики краше цветов (сериал, 2009) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно
9.42009, Kkotboda namja
Драма, Мелодрама16+
О сериале
Старшеклассница из бедной семьи Ким Чан Ди спасает ученика элитной школы Синхва. В благодарность учебное заведение принимает Чан Ди в свои ряды. Ей предстоит узнать жестокие нравы мажоров и ввязаться в конфликт с группировкой F4 ― самыми авторитетными и популярными подростками в Синхве.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb