Мальчики краше цветов (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.32009, Kkotboda namja
Драма, Комедия16+
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О сериале
Старшеклассница из бедной семьи Ким Чан Ди спасает ученика элитной школы Синхва. В благодарность учебное заведение принимает Чан Ди в свои ряды. Ей предстоит узнать жестокие нравы мажоров и ввязаться в конфликт с группировкой F4 ― самыми авторитетными и популярными подростками в Синхве.
Сериал Мальчики краше цветов 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb