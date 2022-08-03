Мальчики краше цветов. Серия 22
Wink
Сериалы
Мальчики краше цветов
1-й сезон
22-я серия

Мальчики краше цветов (сериал, 2009) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

9.42009, Kkotboda namja
Драма, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Старшеклассница из бедной семьи Ким Чан Ди спасает ученика элитной школы Синхва. В благодарность учебное заведение принимает Чан Ди в свои ряды. Ей предстоит узнать жестокие нравы мажоров и ввязаться в конфликт с группировкой F4 ― самыми авторитетными и популярными подростками в Синхве.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb