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Мальчики краше цветов
1-й сезон

Мальчики краше цветов (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.32009, Kkotboda namja 25 серий
Драма, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Один добрый поступок кардинально меняет судьбу девушки из бедной семьи. Подписывайтесь на Wink: смотреть «Мальчики краше цветов» — 1 сезон дорамы на русском языке ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!

Первый сезон рассказывает историю Джан Ди — девушки, которая случайно попадает в элитную академию, где обучаются дети самых богатых семей Кореи. Там она встречает компанию высокомерных мажоров, которую вся школа знает как F4. Несмотря на их жестокие шутки и издевательства, Джан Ди отважно защищает свою честь и быстро покоряет сердца этих привыкших к безнаказанности молодых людей, особенно Ку Джун Пхе, грубого плохиша, который в глубине души — добрый и одинокий мальчик.

Сможет ли простая девушка преодолеть социальные барьеры и найти настоящую любовь в мире, где деньги решают все? Узнаете, когда начнете смотреть дораму «Мальчики краше цветов» — 1 сезон на русском языке доступен для вас на видеосервисе Wink!

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb