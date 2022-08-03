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Первый сезон рассказывает историю Джан Ди — девушки, которая случайно попадает в элитную академию, где обучаются дети самых богатых семей Кореи. Там она встречает компанию высокомерных мажоров, которую вся школа знает как F4. Несмотря на их жестокие шутки и издевательства, Джан Ди отважно защищает свою честь и быстро покоряет сердца этих привыкших к безнаказанности молодых людей, особенно Ку Джун Пхе, грубого плохиша, который в глубине души — добрый и одинокий мальчик.



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