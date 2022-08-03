Мальчики краше цветов (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+70 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+70 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+67 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+65 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+64 мин
Мальчики краше цветов
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
О сериале
Один добрый поступок кардинально меняет судьбу девушки из бедной семьи. Подписывайтесь на Wink: смотреть «Мальчики краше цветов» — 1 сезон дорамы на русском языке ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!
Первый сезон рассказывает историю Джан Ди — девушки, которая случайно попадает в элитную академию, где обучаются дети самых богатых семей Кореи. Там она встречает компанию высокомерных мажоров, которую вся школа знает как F4. Несмотря на их жестокие шутки и издевательства, Джан Ди отважно защищает свою честь и быстро покоряет сердца этих привыкших к безнаказанности молодых людей, особенно Ку Джун Пхе, грубого плохиша, который в глубине души — добрый и одинокий мальчик.
Сможет ли простая девушка преодолеть социальные барьеры и найти настоящую любовь в мире, где деньги решают все? Узнаете, когда начнете смотреть дораму «Мальчики краше цветов» — 1 сезон на русском языке доступен для вас на видеосервисе Wink!