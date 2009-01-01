Мальчики краше цветов. Серия 19
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Мальчики краше цветов
1-й сезон
19-я серия

Мальчики краше цветов (сериал, 2009) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

9.32009, Kkotboda namja
Драма, Комедия16+

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О сериале

Старшеклассница из бедной семьи Ким Чан Ди спасает ученика элитной школы Синхва. В благодарность учебное заведение принимает Чан Ди в свои ряды. Ей предстоит узнать жестокие нравы мажоров и ввязаться в конфликт с группировкой F4 ― самыми авторитетными и популярными подростками в Синхве.

Сериал Мальчики краше цветов 1 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb