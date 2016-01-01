Легенда синего моря. Серия 11
Wink
Сериалы
Легенда синего моря
1-й сезон
11-я серия
9.42016, Pureun badaui jeonseol
Мелодрамы, Фэнтези16+

Легенда синего моря (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сим Чон ― единственная русалка во всем океане. Страдая от одиночества, она решает выйти на сушу. Знакомство с красавчиком Хо Чжун Чжэ заставляет Сим Чон впервые почувствовать влюбленность, но вскоре она понимает, что ее принц ― на самом деле аферист и пройдоха. Бандит и русалка ― не пара?

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb