Легенда синего моря (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Легенда синего моря. Серия 2
Легенда синего моря
1-й сезон
2-я серия
9.42016, Pureun badaui jeonseol
Мелодрама, Фэнтези16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сим Чон ― единственная русалка во всем океане. Страдая от одиночества, она решает выйти на сушу. Знакомство с красавчиком Хо Чжун Чжэ заставляет Сим Чон впервые почувствовать влюбленность, но вскоре она понимает, что ее принц ― на самом деле аферист и пройдоха. Бандит и русалка ― не пара?

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb