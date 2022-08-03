Легенда синего моря (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+59 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+59 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+60 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+62 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+61 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+63 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+61 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+62 мин
Легенда синего моря
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Первый сезон волшебной дорамы про любовь, которая сильнее времени. «Легенда синего моря» — сериал с элементами фэнтези, основанный на древнем корейском мифе.
Сюжет рассказывает трогательную историю любви, которая связывает две эпохи — далекое прошлое и настоящее. История начинается с неожиданной встречи. Главная героиня, загадочная русалка Шим Чхон, покидает море и оказывается в мире людей. Она сталкивается с харизматичным мошенником Хо Джун Чжэ, который привык жить обманом, но постепенно открывает в себе чувства, о которых и не подозревал. Их встреча запускает цепочку событий, полных случайностей, совпадений и тайн. Постепенно герои начинают понимать, что в далеком прошлом они уже были вместе — но не смогли обрести счастье. Судьба снова дает им шанс, но готовы ли они им воспользоваться?
«Легенда синего моря» 1 сезон — это красивая и глубокая история, которую хочется смотреть не торопясь. Если вам нравятся сказки о любви, которая преодолевает время и препятствия, включайте эту дораму на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- ЧХРежиссёр
Чин
Хёк
- ЧДАктриса
Чон
Джи-хён
- Актёр
Ли
Мин-хо
- ЛХАктёр
Ли
Хи-джун
- ЩХАктриса
Щин
Хе-сон
- Актриса
Мун
Со-ри
- ЛДАктёр
Ли
Джи-хун
- ПХАктёр
Пак
Хэ-су
- ХЩАктриса
Хван
Щин-хе
- СДАктёр
Сон
Дон-иль
- ЧАктёр
Чинён
- ПЧСценарист
Пак
Чи-ын
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева