Первый сезон волшебной дорамы про любовь, которая сильнее времени. «Легенда синего моря» — сериал с элементами фэнтези, основанный на древнем корейском мифе.



Сюжет рассказывает трогательную историю любви, которая связывает две эпохи — далекое прошлое и настоящее. История начинается с неожиданной встречи. Главная героиня, загадочная русалка Шим Чхон, покидает море и оказывается в мире людей. Она сталкивается с харизматичным мошенником Хо Джун Чжэ, который привык жить обманом, но постепенно открывает в себе чувства, о которых и не подозревал. Их встреча запускает цепочку событий, полных случайностей, совпадений и тайн. Постепенно герои начинают понимать, что в далеком прошлом они уже были вместе — но не смогли обрести счастье. Судьба снова дает им шанс, но готовы ли они им воспользоваться?



«Легенда синего моря» 1 сезон — это красивая и глубокая история, которую хочется смотреть не торопясь. Если вам нравятся сказки о любви, которая преодолевает время и препятствия, включайте эту дораму на Wink.

