Спящая принцесса (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.02017, Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari
Аниме, Приключения106 мин6+

О фильме

Старшеклассница Коконэ витает в мире своих фантазий и всe чаще засыпает на уроках. При этом девушка видит один и тот же сон про волшебную страну, в которой правит принцесса-чародейка, поразительно похожая на саму Коконэ. А что если грeзы героини гораздо ближе к реальности, чем ей кажется?

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

