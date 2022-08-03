Спящая принцесса (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
9.02017, Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari
Аниме, Приключения106 мин6+
О фильме
Старшеклассница Коконэ витает в мире своих фантазий и всe чаще засыпает на уроках. При этом девушка видит один и тот же сон про волшебную страну, в которой правит принцесса-чародейка, поразительно похожая на саму Коконэ. А что если грeзы героини гораздо ближе к реальности, чем ей кажется?
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ККРежиссёр
Кэндзи
Камияма
- МТАктриса
Мицуки
Такахата
- СМАктёр
Синносукэ
Мицусима
- ЁЭАктёр
Ёсукэ
Эгути
- АФАктёр
Арата
Фурута
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- ТМАктёр
Томоя
Маэно
- РСАктриса
Риса
Симидзу
- ВТАктёр
Ватару
Такаги
- ХТАктёр
Хидэки
Такахаси
- ККСценарист
Кэндзи
Камияма
- СИПродюсер
Синъитиро
Иноуэ
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шамарина
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ЁСКомпозитор
Ёко
Симомура