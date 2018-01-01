Wink
Детям
Спящая принцесса
Актёры и съёмочная группа фильма «Спящая принцесса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спящая принцесса»

Режиссёры

Кэндзи Камияма

Кэндзи Камияма

Kenji Kamiyama
Режиссёр

Актёры

Мицуки Такахата

Мицуки Такахата

Mitsuki Takahata
АктрисаMorikawa Kokone / Enshen
Синносукэ Мицусима

Синносукэ Мицусима

Shinnosuke Mitsushima
АктёрSawatari Morio
Ёсукэ Эгути

Ёсукэ Эгути

Yosuke Eguchi
АктёрMorikawa Momotarô / Pîchi
Арата Фурута

Арата Фурута

Arata Furuta
АктёрWatanabe Ichirô / Bewan
Риэ Кугимия

Риэ Кугимия

Rie Kugimiya
АктрисаJoi
Томоя Маэно

Томоя Маэно

Tomoya Maeno
АктёрKijita / Takîji
Риса Симидзу

Риса Симидзу

Risa Shimizu
АктрисаMorikawa Ikumi
Ватару Такаги

Ватару Такаги

Wataru Takagi
АктёрSawatari / Ukkî
Хидэки Такахаси

Хидэки Такахаси

Hideki Takahashi
АктёрShijima Isshin / Hâtorando-ô

Сценаристы

Кэндзи Камияма

Кэндзи Камияма

Kenji Kamiyama
Сценарист

Продюсеры

Синъитиро Иноуэ

Синъитиро Иноуэ

Shin'ichirô Inoue
Продюсер

Актёры дубляжа

Влад Токарев

Влад Токарев

Актёр дубляжа
Полина Ртищева

Полина Ртищева

Актриса дубляжа
Татьяна Шамарина

Татьяна Шамарина

Актриса дубляжа
Иван Породнов

Иван Породнов

Актёр дубляжа
Александр Скиданов

Александр Скиданов

Актёр дубляжа

Композиторы

Ёко Симомура

Ёко Симомура

Yoko Shimomura
Композитор