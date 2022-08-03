Пожилой мужчина приезжает в городок Харперс-Ферри, откуда шесть недель назад его дочь в компании друзей отправилась в поход по Аппалачской тропе и с тех пор пропала. Несмотря на предупреждения местных, ребята свернули с туристического маршрута и вскоре столкнулись с сообществом людей, которые ещe до Гражданской войны основали тут поселение. И которые очень не любят чужаков.

