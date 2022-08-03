Поворот не туда: Наследие
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Поворот не туда: Наследие
8.12021, Wrong Turn: The Foundation
Ужасы105 мин18+

Поворот не туда: Наследие (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Пожилой мужчина приезжает в городок Харперс-Ферри, откуда шесть недель назад его дочь в компании друзей отправилась в поход по Аппалачской тропе и с тех пор пропала. Несмотря на предупреждения местных, ребята свернули с туристического маршрута и вскоре столкнулись с сообществом людей, которые ещe до Гражданской войны основали тут поселение. И которые очень не любят чужаков.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поворот не туда: Наследие»