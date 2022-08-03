Поворот не туда: Наследие (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пожилой мужчина приезжает в городок Харперс-Ферри, откуда шесть недель назад его дочь в компании друзей отправилась в поход по Аппалачской тропе и с тех пор пропала. Несмотря на предупреждения местных, ребята свернули с туристического маршрута и вскоре столкнулись с сообществом людей, которые ещe до Гражданской войны основали тут поселение. И которые очень не любят чужаков.
СтранаВеликобритания, США, Германия
ЖанрУжасы
КачествоFull HD, SD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МПРежиссёр
Майк
П. Нельсон
- ШВАктриса
Шарлотта
Вега
- ЭБАктёр
Эдейн
Брэдли
- БСАктёр
Билл
Сейдж
- ЭДАктриса
Эмма
Дюмон
- ДХАктриса
Дэйзи
Хэд
- Актёр
Мэттью
Модайн
- ВААктёр
Вардаан
Арора
- АФАктёр
Адриан
Фавела
- ТДАктёр
Тим
ДеЗарн
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- АИАктёр дубляжа
Александр
Игнатенко
- СДХудожник
Скотт
Дэниэл
- СВХудожница
Стефоника
В. Кэй
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс