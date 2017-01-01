Побег из тюрьмы Мейз (фильм, 2017) смотреть онлайн

Фильм вдохновлен историей побега 38-ми заключенных ИРА из тюрьмы Мэйз в 1983 году в самом разгаре сопротивления против британской власти в Северной Ирландии. Это был крупнейший побег со времен Второй Мировой из одной из самых хорошо охраняемых тюрем Европы. В центре сюжета отношения между Марли и смотрителем тюрьмы Гордоном. Фильм замысловато и ловко показывает историю с двух противоположных сторон, исследуя глубины несвободы — физической или духовной.



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