Побег из тюрьмы Мейз (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Фильм вдохновлен историей побега 38-ми заключенных ИРА из тюрьмы Мэйз в 1983 году в самом разгаре сопротивления против британской власти в Северной Ирландии. Это был крупнейший побег со времен Второй Мировой из одной из самых хорошо охраняемых тюрем Европы. В центре сюжета отношения между Марли и смотрителем тюрьмы Гордоном. Фильм замысловато и ловко показывает историю с двух противоположных сторон, исследуя глубины несвободы — физической или духовной.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СБРежиссёр
Стефен
Бурк
- ТВАктёр
Том
Вон-Лолор
- Актёр
Бэрри
Уорд
- ММАктёр
Мартин
МакКанн
- АУАктриса
Айлин
Уолш
- АМАктёр
Аарон
Монахэн
- НМАктриса
Нив
МакГрэйди
- РМАктёр
Росс
Маккинни
- ЭТАктриса
Элва
Трилль
- ТКАктёр
Тим
Крид
- КОАктёр
Киллиан
О’Салливан
- СБСценарист
Стефен
Бурк
- РГПродюсер
Рори
Гилмартин
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- МРХудожник
Майкл
Роб Костин
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс