Побег из тюрьмы Мейз
Wink
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Побег из тюрьмы Мейз
7.42017, Maze
Триллер, Драма88 мин18+

Побег из тюрьмы Мейз (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Фильм вдохновлен историей побега 38-ми заключенных ИРА из тюрьмы Мэйз в 1983 году в самом разгаре сопротивления против британской власти в Северной Ирландии. Это был крупнейший побег со времен Второй Мировой из одной из самых хорошо охраняемых тюрем Европы. В центре сюжета отношения между Марли и смотрителем тюрьмы Гордоном. Фильм замысловато и ловко показывает историю с двух противоположных сторон, исследуя глубины несвободы — физической или духовной.

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Страна
Швеция, Ирландия, Германия, Великобритания
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из тюрьмы Мейз»