Проклятие пиковой дамы
Wink
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Проклятие пиковой дамы
7.42019, Queen of Spades
Ужасы88 мин18+

Проклятие пиковой дамы (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Из-за того что мама всe время на работе, 13-летняя Анна проводит много времени со своей бебиситтершей и еe приятелями. Однажды компания становится свидетелем страшного случая и после решает проверить правдивость старинной русской легенды о пиковой даме. Ребята уговаривают Анну провести ритуал со свечой и зеркалом, и когда злобная сущность начинает сильно портить им жизнь, они обращаются за помощью к русскому эмигранту, написавшему книгу о пиковой даме.

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Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие пиковой дамы»