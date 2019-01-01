Проклятие пиковой дамы (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Из-за того что мама всe время на работе, 13-летняя Анна проводит много времени со своей бебиситтершей и еe приятелями. Однажды компания становится свидетелем страшного случая и после решает проверить правдивость старинной русской легенды о пиковой даме. Ребята уговаривают Анну провести ритуал со свечой и зеркалом, и когда злобная сущность начинает сильно портить им жизнь, они обращаются за помощью к русскому эмигранту, написавшему книгу о пиковой даме.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ПУРежиссёр
Патрик
Уайт
- АПАктриса
Ава
Престон
- Актёр
Дэниэл
Кэш
- ЭОАктёр
Эрик
Осборн
- ДБАктриса
Джэми
Блох
- КОАктриса
Кэйлен
Ом
- НРАктёр
Набил
Рахо
- КМАктриса
Криста
Маршан
- МЛАктриса
Мишель
ЛеБланк
- МКАктёр
Микаэль
Конде
- ГКАктёр
Генри
Квок
- ПУСценарист
Патрик
Уайт
- СПСценарист
Святослав
Подгаевский
- ГХПродюсер
Грег
Хискок
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская