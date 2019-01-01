Проклятие пиковой дамы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Из-за того что мама всe время на работе, 13-летняя Анна проводит много времени со своей бебиситтершей и еe приятелями. Однажды компания становится свидетелем страшного случая и после решает проверить правдивость старинной русской легенды о пиковой даме. Ребята уговаривают Анну провести ритуал со свечой и зеркалом, и когда злобная сущность начинает сильно портить им жизнь, они обращаются за помощью к русскому эмигранту, написавшему книгу о пиковой даме.



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