Костолом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Тренер по вольной борьбе мстит убийцам своей дочери. Олдскульный боевик с Дермотом Малруни. Гарри 57, но он в отличной физической форме благодаря профессии. Он — школьный тренер по вольной борьбе. А еще в нем накопилось много ярости: его дочь была похищена и убита, но правосудие свершилось не в полной мере. Узнав, что его ученица Катя попала в руки тех же торговцев людьми, что погубили его дочку, он решает спасти девушку. Злой физрук пойдет на все, чтобы собственноручно наказать преступников и вызволить Катю. Куда его заведет дорога ярости, можно узнать, если смотреть «Костолом» 2023 онлайн в хорошем качестве на Wink.



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