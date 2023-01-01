8.02023, Ruthless
Боевики, Триллеры88 мин18+
Суровый физрук мстит убийцам своей дочери. Олдскульный боевик с Дермотом Малруни
Костолом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Тренер по вольной борьбе мстит убийцам своей дочери. Олдскульный боевик с Дермотом Малруни. Гарри 57, но он в отличной физической форме благодаря профессии. Он — школьный тренер по вольной борьбе. А еще в нем накопилось много ярости: его дочь была похищена и убита, но правосудие свершилось не в полной мере. Узнав, что его ученица Катя попала в руки тех же торговцев людьми, что погубили его дочку, он решает спасти девушку. Злой физрук пойдет на все, чтобы собственноручно наказать преступников и вызволить Катю. Куда его заведет дорога ярости, можно узнать, если смотреть «Костолом» 2023 онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- АКРежиссёр
Арт
Кама�чо
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актёр
Джефф
Фэйи
- ММАктёр
Маурисио
Мендоса
- КРАктриса
Кесия
Роблз
- ТЭАктриса
Тонанцин
Эспарса
- МДАктриса
Мелисса
Диас
- Актёр
Тексас
Бэттл
- МИАктёр
Ману
Интирэйми
- ПНАктёр
Питер
Николас
- АКСценарист
Арт
Камачо
- КССценарист
Кодзи
Стивен Сакаи
- АБПродюсер
Аль
Браво
- АКПродюсер
Арт
Камачо
- ХКПродюсер
ХемДи
Киванука
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ЭМХудожница
Эрмелинда
Манос
- РРМонтажёр
Рилан
Рафферти
- БРОператор
Брэндон
Руис
- МЯКомпозитор
Маурисио
Ясихи