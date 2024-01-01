Партенопа (Фильм 2024) смотреть онлайн

Божественно прекрасная итальянка сражает наповал мужчин, но не спешит отдавать свое сердце, а предпочитает наслаждаться жизнью и наукой. «Партенопа» — фильм автора «Молодого Папы» и «Великой красоты» Паоло Соррентино, ставший признанием в любви Неаполю и женской красоте. Картина из основного конкурса Каннского кинофестиваля с участием Гари Олдмана.



Партенопа родилась в богатой неаполитанской семье. Девочка не зря получила имя греческой сирены, ведь она выросла настоящей красавицей, сводящей мужчин с ума одним взглядом. Однако Партенопа сомневается, что истинная любовь существует, и только отшучивается от людей, которые очарованы ее внешностью. Удовольствия, сладкая жизнь и книжки по антропологии — вот что занимает молодую девушку больше всего. Партенопа так мало знает о мире, и он не может ее не впечатлять.



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