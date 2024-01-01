Партенопа (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Божественно прекрасная итальянка сражает наповал мужчин, но не спешит отдавать свое сердце, а предпочитает наслаждаться жизнью и наукой. «Партенопа» — фильм автора «Молодого Папы» и «Великой красоты» Паоло Соррентино, ставший признанием в любви Неаполю и женской красоте. Картина из основного конкурса Каннского кинофестиваля с участием Гари Олдмана.
Партенопа родилась в богатой неаполитанской семье. Девочка не зря получила имя греческой сирены, ведь она выросла настоящей красавицей, сводящей мужчин с ума одним взглядом. Однако Партенопа сомневается, что истинная любовь существует, и только отшучивается от людей, которые очарованы ее внешностью. Удовольствия, сладкая жизнь и книжки по антропологии — вот что занимает молодую девушку больше всего. Партенопа так мало знает о мире, и он не может ее не впечатлять.
Отыскать красоту момента, полюбоваться родным режиссеру городом и главной героиней, позволит фильм «Партенопа» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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Рейтинг
- ПСРежиссёр
Паоло
Соррентино
- ЧДАктриса
Челесте
Далла Порта
- ССАктриса
Стефания
Сандрелли
- ДРАктёр
Даниэле
Рьенцо
- ДААктёр
Дарио
Аита
- ЛРАктриса
Луиза
Раньери
- Актёр
Сильвио
Орландо
- Актёр
Гари
Олдман
- ИФАктриса
Изабелла
Феррари
- МЖАктёр
Марлон
Жубер
- АААктёр
Антонино
Аннина
- МААктриса
Маргерита
Арести
- МААктриса
Мартина
Аттаназио
- ФРАктриса
Франческа
Романа Бергамо
- ЛБАктриса
Лилиана
Боттоне
- МРАктриса
Мария
Розария Боццон
- ЛБАктёр
Луиджи
Бруно
- ДБАктёр
Джованни
Бузелли
- ПКАктриса
Паола
Кальяри
- ЧКАктёр
Чиро
Капано
- СДАктриса
Сильвия
Дегранди
- АПАктёр
Альфонсо
Постильоне
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- АСПродюсер
Ардаван
Сафэ
- ПСПродюсер
Паоло
Соррентино
- ЭВПродюсер
Энтони
Ваккарелло
- ЗФПродюсер
Закари
Фокс
- РМПродюсер
Рокко
Мессере
- ЭРПродюсер
Элена
Реккиа
- ДУПродюсер
Дуглас
Урбански
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лаврентьев
- АРАктёр дубляжа
Алексей
Русол
- АТАктёр дубляжа
Алексей
Терехов
- АСАктриса дубляжа
Анна
Сергеева
- АГАктриса дубляжа
Ася
Гордиевская
- ГОАктёр дубляжа
Глеб
Орлов
- ЕЛАктриса дубляжа
Евдокия
Лаврухина
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- РСАктёр дубляжа
Роман
Стабуров
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- ЭВХудожник
Энтони
Ваккарелло
- КГХудожник
Кармине
Гуарино
- ФФХудожник
Фабио
Феррара
- ИАХудожник
Иоле
Аутеро
- КТМонтажёр
Кристьяно
Травальоли
- ДДОператор
Дарья
Д’Антонио
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли
- ИВРежиссёр дубляжа
Ирина
Веникова
- АВПереводчик
Артур
Вендин