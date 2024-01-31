Вака – заколдованный воин (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сын легендарного борца с нечистью идет по стопам отца, чтобы не дать пробудиться древнему злу. Фэнтези-мультфильм по популярной видеоигре MINI WORLD.
Давным-давно воин Волшебной вселенной сумел одолеть могущественного демона Ночного странника и запечатал его в Кристалле истока. С тех пор минуло много лет, легендарного воина больше нет в живых, и никому неизвестно местонахождение Кристалла. Но демоны не дремлют и пытаются его найти, чтобы выпустить древнее зло. Остановить их способен лишь сын победителя Ночного странника. Его зовут Вака, он обладает столь же могучей силой, как и отец, но пока не умеет ей правильно пользоваться. Ему предстоит побывать в запретных землях, спуститься в подземный мир и открыть параллельную вселенную, осваивая в процессе собственные способности. И все это, чтобы не дать демонам найти Кристалл и впустить в мир древнее зло.
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СтранаКитай
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- ССРежиссёр
Син
Сюйхуэй
- МСАктриса
Меган
Спенсер
- ДМАктёр
Дилан
Маккиннон
- ТКАктёр
Том
Кутзее
- ДДАктёр
Джона
Доллери
- СКАктриса
Софи
Кирш
- ТМАктриса
Тара
Макферсон
- СвАктёр
Стефан
ван дер Вегте
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина