Вака – заколдованный воин (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сын легендарного борца с нечистью идет по стопам отца, чтобы не дать пробудиться древнему злу. Фэнтези-мультфильм по популярной видеоигре MINI WORLD.



Давным-давно воин Волшебной вселенной сумел одолеть могущественного демона Ночного странника и запечатал его в Кристалле истока. С тех пор минуло много лет, легендарного воина больше нет в живых, и никому неизвестно местонахождение Кристалла. Но демоны не дремлют и пытаются его найти, чтобы выпустить древнее зло. Остановить их способен лишь сын победителя Ночного странника. Его зовут Вака, он обладает столь же могучей силой, как и отец, но пока не умеет ей правильно пользоваться. Ему предстоит побывать в запретных землях, спуститься в подземный мир и открыть параллельную вселенную, осваивая в процессе собственные способности. И все это, чтобы не дать демонам найти Кристалл и впустить в мир древнее зло.



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