Любовь без памяти (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Собравшиеся разводиться муж и жена теряют память после автомобильной аварии. Корейский ромком о том, как заново узнать друг друга.
Два года назад Чонёль и Нара поженились, несмотря на все пре�пятствия со стороны родственников и другие жизненные обстоятельства. Однако теперь их отношения изменились до неузнаваемости: супруги постоянно ссорятся и во всех проблемах винят друг друга. После слушания по делу о разводе им нужно подождать 30 дней, пока решение вступит в силу, но по дороге из суда пара попадает в аварию. Теперь они совсем ничего не помнят о своих отношениях. Их родственники решают, что молодые люди должны проводить время вместе — по крайне мере, пока их память не восстановится. Но освобожденные от груза совместной жизни и прошлых обид молодые люди снова начинают влюбляться.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
- НДРежиссёр
Нам
Дэ-джун
- КХАктёр
Кан
Ха-ныль
- ЧСАктриса
Чон
Со-мин
- ЧМАктриса
Чо
Мин-су
- КСАктриса
Ким
Сон-ён
- ХСАктриса
Хван
Сэ-ин
- ЮГАктёр
Юн
Гён-хо
- ОДАктриса
Ом
Джи-юн
- СХАктриса
Сон
Хэ-на
- ЛСАктёр
Ли
Сан-джин
- ВУАктёр
Вон
У
- НДСценарист
Нам
Дэ-джун
- ЧСПродюсер
Чхон
Сын-чхоль
- КСПродюсер
Ким
Сон-хун
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ЧСКомпозитор
Чон
Сан-у