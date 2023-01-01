Любовь без памяти (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Собравшиеся разводиться муж и жена теряют память после автомобильной аварии. Корейский ромком о том, как заново узнать друг друга.



Два года назад Чонёль и Нара поженились, несмотря на все пре�пятствия со стороны родственников и другие жизненные обстоятельства. Однако теперь их отношения изменились до неузнаваемости: супруги постоянно ссорятся и во всех проблемах винят друг друга. После слушания по делу о разводе им нужно подождать 30 дней, пока решение вступит в силу, но по дороге из суда пара попадает в аварию. Теперь они совсем ничего не помнят о своих отношениях. Их родственники решают, что молодые люди должны проводить время вместе — по крайне мере, пока их память не восстановится. Но освобожденные от груза совместной жизни и прошлых обид молодые люди снова начинают влюбляться.



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