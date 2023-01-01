Любовь без памяти
Wink
Фильмы
Любовь без памяти
8.72023, 30il
Комедии, Мелодрамы114 мин18+
Муж и жена на грани развода теряют память после автомобильной аварии. Ромком о том, как заново открыть любовь
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Любовь без памяти (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Собравшиеся разводиться муж и жена теряют память после автомобильной аварии. Корейский ромком о том, как заново узнать друг друга.

Два года назад Чонёль и Нара поженились, несмотря на все препятствия со стороны родственников и другие жизненные обстоятельства. Однако теперь их отношения изменились до неузнаваемости: супруги постоянно ссорятся и во всех проблемах винят друг друга. После слушания по делу о разводе им нужно подождать 30 дней, пока решение вступит в силу, но по дороге из суда пара попадает в аварию. Теперь они совсем ничего не помнят о своих отношениях. Их родственники решают, что молодые люди должны проводить время вместе — по крайне мере, пока их память не восстановится. Но освобожденные от груза совместной жизни и прошлых обид молодые люди снова начинают влюбляться.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь без памяти»

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